Désiré Doué : C’est officiel, l’annonce secrète est tombée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désiré Doué vient de mettre fin à une semaine exceptionnelle marquée par une entrée fracassante à Liverpool et conclue par une victoire de la Classique contre l’OM. Entre temps, il avait été sélectionné par Didier Deschamps pour la première fois. Le joueur du PSG raconte d’ailleurs les coulisses de sa convocation dont le secret avait été bien gardé.

C'est une magnifique semaine qui vient de se conclure pour Désiré Doué. La victoire dans le Classique dimanche soir (3-1) met fin a une exceptionnelle période pour le joueur du PSG qui a été récompensé par sa première convocation en équipe de France. Didier Deschamps l'a effectivement convoqué jeudi, et le secret avait été bien gardé comme le raconte Désiré Doué.

Mercato - PSG : Luis Enrique réclame une signature en direct !

➡️ https://t.co/4ruxxlLLpJ pic.twitter.com/Ew3L0OWdgu — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) March 17, 2025

Doué, la surprise

« Je l’ai su comme vous tous, pendant la conférence de presse et je suis très très content. On ne t’avait pas prévenu ? Non, personnellement », avoue le joueur du PSG en zone mixte au Parc des Princes avant de reconnaître que ses proches avaient gardé le secret.

«Mon entourage savait un petit peu mais ils ont préféré garder le secret»

« Mon entourage savait un petit peu mais ils ont préféré garder le secret pour que je découvre ça et c’était encore plus beau. Tout s’est enchaîné et ce ne sont que de très beaux événements donc je suis très très content », ajoute Désiré Doué.