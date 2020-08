Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une ouverture enfin trouvée pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 11 août 2020 à 14h30 par T.M.

Voulant mettre fin au flop Ousmane Dembélé, le FC Barcelone chercherait à s’en débarrasser cet été. Mais alors que ce n’est pas facile de trouver preneur pour le Français, une solution pourrait être en train de se profiler.

En 2017, après avoir perdu Neymar sans pouvoir rien faire, le FC Barcelone s’est précipité pour trouver un joueur afin de faire oublier le Brésilien. C’est ainsi que les Blaugrana ont lâché près de 145M€, bonus compris pour s’offrir Ousmane Dembélé alors au Borussia Dortmund. Forcément, avec ce prix, les attentes étaient énormes autour du Français, qui, avec sa rapidité et sa technique, avait de quoi faire oublier Neymar. Finalement, aujourd’hui, après 3 ans, le bilan est décevant. En effet, Dembélé a passé plus de temps à l’infirmerie qu’à montrer son talent sur les pelouses. Handicapé par de nombreuses blessures, le champion du monde s’est également retrouvé à plusieurs reprises au coeur de polémiques. De quoi forcément agacer la direction blaugrana. Et du côté du Barça, on voudrait mettre fin à ce flop, d’autant plus qu’on a besoin d’argent pour financer le recrutement. Néanmoins, avec la fragilité physique d’Ousmane Dembélé ainsi que son salaire XXL, les prétendants sont refroidis. Il se pourrait finalement qu’un club se décide à avancer ses pions…

Dembélé pour oublier Sancho ?

Depuis plusieurs jours désormais, Manchester United travaille sur l’arrivée de Jadon Sancho. Mais dernièrement, cela s’est compliqué pour le joueur du Borussia Dortmund, qui semble finalement parti pour rester en Allemagne. Bien que les Red Devils refuseraient de baisser les bras, ils commenceraient à étudier d’autres options. C’est ainsi que selon les informations de ESPN , le club anglais aurait entamé des discussions informelles à propos d’Ousmane Dembélé. Aucune approche concrète n’aurait pour le moment eu lieu, mais l’idée pourrait être de proposer un prêt avec obligation d’achat à la fin de la saison. Une option qui ne devrait être étudiée qu’une fois le dossier Sancho définitivement classé. Au FC Barcelone, on va certainement croiser les doigts puisque le bout du tunnel pourrait enfin se présenter avec Dembélé, bien qu’il pourrait encore y avoir des obstacles.

Dembélé veut-il partir ?