Mercato - Real Madrid : Un recrutement à 0€ opéré par Zinedine Zidane

Publié le 12 août 2020 à 3h45 par T.M.

Dans un contexte économique difficile, le Real Madrid n’entend pas faire de folies cet été. Néanmoins, Zinedine Zidane va pouvoir compter sur un certainement recrutement, mais pour 0€.

Même le Real Madrid n’a pas été épargné par les répercussions financière du coronavirus. C’est ainsi que Florentino Pérez assurait dernièrement que la Casa Blanca ne réaliserait pas de grosses opérations cet été. Une sortie qui décale par la même occasion les assauts pour Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland ou encore Eduardo Camavinga. Cet été, la Casa Blanca devrait avant tout se concentrer sur les ventes pour faire entrer de l’argent. Pour autant, cela ne veut pas dire que Zinedine Zidane n’enregistrera pas des renforts cet été.

Se renforcer pour 0€