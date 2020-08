Foot - Mercato - Barcelone

EXCLU - Mercato : Wenger a refusé Barcelone !

Publié le 12 août 2020 à 17h00 par Alexis Bernard

Selon nos informations, Arsène Wenger a récemment été sollicité par le FC Barcelone pour le poste d’entraîneur.

Depuis qu’il a quitté ses fonctions à Arsenal (2018), Arsène Wenger est régulièrement sollicité. Mais pour l’heure, le technicien français a tout repoussé et occupe des fonctions au sein de la Fifa. « Je veux créer à la Fifa le centre d'analyse le plus performant au monde, a-t-til récemment confié au micro d’Europe 1. Je sais que c'est très ambitieux, mais vous verrez qu'à la Coupe du monde en 2022 on produira des analyses de match qui seront extrêmement performantes ». Pour autant, le terrain manque cruellement à Arsène Wenger. Et l’intéressé ne s’en cache pas : « Tous les jours, j'ai envie d'entraîner, j'ai fait ça toute ma vie. Mais est-ce que je ne vais pas faire le combat de trop ? (…) Je ne peux pas faire les choses à moitié, donc je me pose un peu la question. Ce sera dans des conditions que j'estime optimales. Sinon, je ne le ferai pas ».

Sondé par le FC Barcelone…

D’après nos sources, Arsène Wenger a eu plusieurs propositions très alléchantes ces derniers mois. Et la dernière en date proviendrait de… Barcelone ! En quête d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, les dirigeants barcelonais auraient déjà exploré plusieurs pistes. Arsène Wenger en ferait partie. Mais l’ancien mentor d’Arsenal aurait décliné la proposition catalane. Malgré quelques échanges autour du projet et des conditions qui lui seraient offertes, l’Alsacien aurait dit non.