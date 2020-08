Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lampard ne lâcherait pas cette piste défensive de Leonardo !

Publié le 12 août 2020 à 7h45 par La rédaction

Indésirable du côté du Real Madrid, Sergio Reguilon est à la recherche d’une porte de sortie. Alors que le PSG serait intéressé par l’Espagnol, un cador anglais ne lâcherait pas l’affaire.

La quête d’un nouveau latéral gauche se révèle plus compliquée que prévu pour Leonardo. Afin de renforcer le côté gauche parisien, le directeur sportif du PSG a multiplié les pistes ces dernières semaines mais a subi de nombreux échecs comme l’exemple Lucas Hernandez. Il a refusé la possibilité de rejoindre le club parisien comme révélé en exclusivité. D’autres joueurs seraient toutefois ciblés par Leonardo à l’image de Sergio Reguilon. Le latéral gauche du Real Madrid qui sort d’une bonne saison en prêt avec le FC Séville ne ferait pas partie des plans de Zinedine Zidane. Face à cette situation, l’Espagnol serait à la recherche d’un nouveau point de chute et la concurrence serait XXL pour le PSG. Parmi les courtisans de Sergio Reguilon, on retrouve surtout Chelsea qui ne le lâcherait pas.

Chelsea à fond sur Reguilon !