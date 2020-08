Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur de Ligue 1 qui a refusé le PSG…

Publié le 12 août 2020 à 4h00 par T.M.

Aujourd’hui, le PSG est un club reconnu à travers l’Europe. Toutefois, Leonardo essuie aussi des échecs auprès de certains joueurs, y compris au sein du championnat de France.

Depuis l’arrivée de QSI en 2011, le PSG s’est invité à la table des plus grands clubs européens, encore plus depuis les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé en 2017. Alors qu’il reste encore au club de la capitale à remporter la Ligue des Champions, son pouvoir d’attraction est immense. Les joueurs sont ainsi nombreux à vouloir étrenner le maillot parisien. Un rêve pour certains, pas une fin pour d’autres. En effet, tous ne souhaitent pas rejoindre le PSG. Leonardo en a pu faire l’expérience l’été dernier avec un certain Anthony Lopes, actuel gardien de l’OL.

L’OL plutôt que le PSG !