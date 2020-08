Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel se réjouit d’avoir joué un sale tour au PSG !

Publié le 12 août 2020 à 3h15 par A.M.

Après avoir refusé de signer son premier contrat professionnel avec le PSG, Adil Aouchiche s'est engagé avec l'ASSE. Un choix qui enchante Claude Puel.

Cet été, le Paris Saint-Germain a vu filer deux jeunes talents très prometteurs, à savoir Tanguy Kouassi, qui a rejoint le Bayern Munich, et Adil Aouchiche qui s'est engagé avec l'ASSE. Ce dernier était d'ailleurs la grande priorité de Claude Puel qui souhaite faire du jeune parisien le dépositaire de son jeu. Ce n'est donc pas une surprise que l'entraîneur des Verts se réjouisse d'avoir récupéré le joueur formé au PSG.

Puel se réjouit de l'arrivée d'Aouchiche