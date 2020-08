Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les vérités de Takefusa Kubo sur son choix !

Publié le 11 août 2020 à 21h00 par T.M.

De retour d’un prêt à Majorque, Takefusa Kubo vient déjà d’être prêté encore une fois par le Real Madrid, cette fois à Villarreal. Un choix sur lequel est revenu le Japonais.

Recruté l’été dernier par le Real Madrid, Takefusa Kubo doit encore gagner en expérience pour pouvoir prétendre à une place au sein de l’effectif de Zinedine Zidane. A 19 ans, le Japonais est ainsi parti chercher du temps de jeu à Majorque cette saison. Un prêt concluant puisqu’il a eu l’occasion de montrer tout son talent. Une trajectoire que le Real Madrid entend bien poursuivre. C’est ainsi que Kubo vient d’être prêté à Villarreal, où il va donc désormais travailler sous les ordres d’Unai Emery. Le Sous-marin jaune a donc raflé la mise pour le crack de la Casa Blanca, qui était très courtisé, avec notamment des intérêts du PSG, du Bayern Munich, de l’Ajax Amsterdam ou d’autres clubs de Liga.

« La meilleure option »