Mercato - PSG : Leonardo a déjà sa priorité pour l’après Ligue des Champions !

Publié le 12 août 2020 à 4h45 par T.M.

Si le PSG est actuellement concentré sur la Ligue des Champions, Leonardo ne semble pas en oublier le mercato. Et le directeur sportif aurait déjà un dossier qui l’attendrait sur son bureau.

A Lisbonne, le PSG espère bien soulever la première Ligue des Champions de son histoire. Dans un contexte un peu particulier, les hommes de Thomas Tuchel commenceront leur périple avec un premier rendez-vous contre l’Atalanta Bergame ce mercredi. Et actuellement, tout le club de la capitale est uniquement tourné vers cet objectif, remettant ainsi à plus tard les autres dossiers. Cela vaudrait même pour ce qui est du recrutement. Que ce soit départs ou arrivées, tout serait reporté à après la Ligue des Champions et Leonardo l’aurait bien fait savoir à certains.

Leonardo prend rendez-vous avec Cunha !