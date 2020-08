Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça va avoir du mal avec Ousmane Dembélé

Publié le 12 août 2020 à 4h30 par T.M.

Cet été, le FC Barcelone chercherait à se séparer d’Ousmane Dembélé. Mais pour les Catalans, cela ne devrait pas être si simple.

Entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé, se dirige-t-on vers un divorce ? Cela en serait tout cas l’intention des Blaugrana. En effet, agacé des blessures à répétition du Français, le Barça voudrait mettre fin à ce calvaire. D’ailleurs, selon les informations de AS , le plan serait de se séparer de Dembélé, que ce soit sous la forme d’un transfert ou d’un prêt, afin de faire de la place à Francisco Trincao, arrivé cet été en provenance Braga. Mais alors qu’une vente devrait être privilégiée car les caisses barcelonaises sont vides, le départ d’Ousmane Dembélé pourrait bien causer quelques maux de tête à la direction.

