Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel envoie un message très fort à sa direction !

Publié le 12 août 2020 à 4h15 par T.M.

Alors que Claude Puel veut se séparer de plusieurs joueurs à l’ASSE, ce n’est pas le cas de tous. Et l’entraîneur des Verts a bien tenu à le faire savoir.

A l’ASSE, Claude Puel va enfin pouvoir mettre en place son projet, notamment tourné vers la jeunesse. Pour cela, il veut opérer un grand ménage, souhaiterait se séparer de nombreux joueurs à l’instar de Yann M’Vila, Ryad Boudebouz ou encore Wahbi Khazri. Un coup de balai qui ferait au passage énormément de bien aux finances du club. Mais, les Verts pourraient tout aussi bien se résoudre à se séparer de leurs joueurs à grande valeur marchande pour engranger encore plus d’argent. Et cela ne devrait pas être trop difficile tant Wesley Fofana et Denis Bouanga sont très courtisés. Deux joueurs que Puel n’envisagent toutefois pas de vendre.

« On doit avoir de l’ambition »