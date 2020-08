Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel confirme son plan de vol pour cet été !

Publié le 11 août 2020 à 20h30 par Arthur Montagne

Déjà actif depuis l'ouverture du mercato, Claude Puel a confirmé ses intentions pour la suite du marché des transferts et se réjouit des arrivées, notamment celle d'Adil Aouchiche.

Depuis plusieurs mois, Claude Puel sait très bien ce qu'il veut pour cet été, à savoir rajeunir son effectif. Cela passe par le recrutement de joueurs prometteurs, mais également par le départ de plusieurs cadres. Le plan de l'entraîneur de l'ASSE est d'ailleurs déjà bien lancé puisque Loïc Perrin et Yohan Cabaye, dont les contrats arrivaient à échéance, n'ont pas été retenus tandis que Franck Honorat et Vagner Dias ont été cédés respectivement à Brest et Metz. Côté arrivées, Jean-Philippe Krasso a débarqué libre alors que Yvan Neyou Noupa a été prêté par Braga. Mais le gros coup se nomme bien évidemment Adil Aouchiche qui a refusé de signer son premier contrat professionnel au PSG et s'est engagé à l'ASSE. Et Claude Puel ne cache d'ailleurs pas sa joie : « Il est prometteur, il a du talent et du potentiel et déjà une grande maturité. Il sait accélérer le jeu ou le calmer. Il a une excellente VMA, un bon sens de la passe décisive et pas mal de sang-froid, déjà. Il prend bien les infos, il voit les décalages, il est capable de mettre de la fluidité dans notre jeu et a une bonne frappe de balle. Et puis, c’est un super gars, avec une très bonne éducation, très pro et respectueux ». Mais c'est encore loin d'être terminé.

Puel confirme pour Bouanga et Fofana...

En ce qui concerne les arrivées, Claude Puel attend encore des renforts, mais pour cela, il faudra probablement vendre. Et au sein de son effectif, le technicien français possède deux joueurs qui pourraient rapporter gros en cas de départ : Wesley Fofana et Denis Bouanga. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le défenseur est notamment suivi en Ligue 1 puisque Monaco, Lyon et Rennes s'intéressent à lui, mais il est également très apprécié à l'étranger, notamment du côté du Milan AC. Malgré tout, Claude Puel ne veut pas entendre parler d'un départ de ses deux joueurs sur lesquels il compte baser son projet. « Perdre (Denis) Bouanga et (Wesley) Fofana serait contre-productif, on doit avoir de l’ambition même dans la reconstruction car on se sent très compétitifs », lance-t-il dans les colonnes de L'Equipe . Mais cela n'empêche pas l'entraîneur de l'ASSE d'envisager d'autres départs.

... et annonce d'autres ventes