Mercato - PSG : Ces signaux qui en disent long sur l'avenir de Cristiano Ronaldo...

Publié le 11 août 2020 à 19h30 par Amadou Diawara

Alors que la Juventus a été sortie par l'OL en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo se poserait des questions sur son avenir. Dans cette optique, Jorge Mendes aurait évoqué le cas de son protégé avec le PSG. Alors que quatre clubs au total s'intéresseraient à lui, Cristiano Ronaldo ne serait pas vraiment intéressé et pourrait finalement se résoudre à rester à la Juve.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Cristiano Ronaldo serait de plus en plus incertain. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo et Jorge Mendes s'entretiennent régulièrement pour parler mercato. Et à en croire Foot Mercato , les deux hommes auraient discuté d'un transfert de Cristiano Ronaldo vers le PSG. Alors que la Juve a été éliminée par l'OL en Ligue des Champions, la star portugaise serait dans l'incertitude quant à son avenir et aurait demandé à Jorge Mendes, son agent, d'organiser des rendez-vous avec des clubs en vue d'un départ. Intéressé par Cristiano Ronaldo, Leonardo aurait bougé ses pions pour faciliter ce dossier. D'après les indiscrétions de Paris United , le directeur sportif du PSG aurait fait appel à Gabriele Giuffrida pour qu'il prenne la température auprès de la Juventus. Malgré tout, recruter Cristiano Ronaldo ne devrait pas être une mince affaire pour le PSG. D'autant que le Real Madrid serait également dans le coup.

Quatre écuries sur les traces de Cristiano Ronaldo ?

Interrogé par la Cadena Ser , Alberto Cerruti a annoncé que le PSG et le Real Madrid pourraient se livrer une énorme bataille pour Cristiano Ronaldo cet été. « En Italie, on ne parle pas beaucoup d'un départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus en ce moment. Mais, les déclarations qu'il a faites avant de partir en vacances ouvre la porte à cette possibilité. Je n'exclue pas que Cristiano Ronaldo puisse retourner au Real Madrid ou aller en France. Dans le second cas, il s'agit évidemment d'un départ au PSG, comme l'a indiqué France Football il y a quelques jours » , a estimé le journaliste de la Gazzetta dello Sport . Mais, malgré l'intérêt du PSG, du Real Madrid et d'autres clubs, Cristiano Ronaldo pourrait finalement poursuivre son aventure avec la Juventus.

