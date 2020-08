Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Koulibaly connaîtrait un tournant !

Publié le 11 août 2020 à 19h15 par Th.B.

Alors que le Napoli voudrait rééquilibrer ses comptes en vendant Kalidou Koulibaly, Manchester United pourrait bien griller la priorité au PSG en formulant une offre de 70M€ au club napolitain.

Récemment, Aurelio De Laurentiis se montrait clair concernant le dossier Kalidou Koulibaly. Le président napolitain assurait que les 90M€ qu’il réclame pour céder l’international sénégalais n’étaient pas sur la table. D’après Il Mattino , Manchester City aurait formulé une offre de 55M€ pour Koulibaly, mais le président De Laurentiis camperait sur ses positions. Le PSG, surveillant l’évolution de la situation du joueur étant à la recherche d’un successeur à Thiago Silva saurait désormais à quoi s’en tenir. Mais à en croire un autre média italien, De Laurentiis pourrait finalement revoir ses ambitions à la baisse.

Le Napoli prêt à laisser filer Koulibaly pour 70M€ ?