Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est bien au coeur d’une bataille royale pour Houssem Aouar !

Publié le 11 août 2020 à 23h15 par T.M.

Lors du Final 8 de la Ligue des Champions au Portugal, Houssem Aouar devrait vivre ses derniers moments en tant que joueur de l’OL. Et en coulisses, la bataille s’annonce acharnée pour le joueur de Rudi Garcia.

Retenu par l’OL l’été dernier, Houssem Aouar ne devrait pas l’être à l’occasion de ce mercato. A 22 ans, le joueur formé chez les Gones pourrait bien connaitre ses derniers moments au sein du groupe de Rudi Garcia. Dernièrement, Le Parisien assurait même qu’un accord tacite existerait entre Aouar et sa direction pour le laisser partir en cas d’offre satisfaisante. Et celle-ci pourrait bien arriver sur le bureau de Jean-Michel Aulas cet été. En effet, le Lyonnais a toujours démontré son talent dans les grands rendez-vous, ce qui n’a pas manqué d’éveiller l’intérêt des plus grands clubs européens, disposés à se battre pour lui.

Le PSG, mais pas seulement…