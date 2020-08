Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Caïazzo annonce la couleur pour l’avenir de Fofana !

Publié le 3 août 2020 à 12h15 par D.M.

Courtisé par de nombreux club européens, Wesley Fofana devrait rester à l’ASSE la saison prochaine. Président du conseil de surveillance, Bernard Caïazzo a indiqué que Claude Puel comptait sur le jeune défenseur.

Âgé de 19 ans, Wesley Fofana est la dernière pépite issue du centre de formation de l’ASSE. Le joueur a réalisé une bonne saison et a réussi à s’installer au poste de défenseur central. Sous contrat jusqu’en 2024, Wesley Fofana jouit d’une belle cote sur le marché et figure sur les tablettes de nombreux clubs européens. Comme annoncé par le 10 Sport, le Milan AC, Leicester et le RB Leipzig suivent de près sa situation. Toujours selon nos informations, le défenseur attire également le regard de nombreuses équipes de Ligue 1 à l’instar de l’AS Monaco, de l’OL ou encore de Rennes.

« Wesley Fofana ne partira pas »