Mercato - PSG : Leonardo toujours en course pour Lucas Paqueta ? La réponse !

Publié le 3 août 2020 à 11h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG l’hiver dernier, Lucas Paqueta n’aurait plus été approché par Leonardo depuis cette période, alors qu’il est toujours en instance de départ au Milan AC.

Actuellement en quête d’un gros renfort pour le milieu de terrain du PSG, Leonardo multiplie les pistes et principalement en Italie : Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome), Lorenzo Pellegrini (AS Rome) et Ismaël Bennacer (Milan AC) intéressent notamment le directeur sportif parisien. Mais l’hiver dernier, Leonardo avait surtout des vues sur Lucas Paqueta, le milieu offensif brésilien du Milan AC, qui serait toujours en instance de départ. Qu’en est-il du PSG aujourd’hui sur ce dossier Paqueta ?

Leonardo observe mais ne discute pas pour Paqueta