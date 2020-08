Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Camavinga en plein doute pour son avenir ?

Publié le 3 août 2020 à 7h15 par Th.B.

Le PSG aurait toujours des vues sur Eduardo Camavinga dans le cadre du mercato. Le club de la capitale pourrait d’ailleurs rafler la mise dans cette opération. Mais méfiance à la concurrence et… au Stade Rennais !

À tout juste 17 ans, Eduardo Camavinga a déjà l’Europe à ses pieds. Auteur de belles performances avec le Stade Rennais cette saison, le Français pourrait quitter le club breton au vu des multiples intérêts dont il fait l’objet. Hormis le Real Madrid, qui a déjà formulé une offre avoisinant les 60M€ comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 5 juin dernier. Néanmoins, le Real Madrid pourrait voir sa chance lui passer sous le nez. En quête de renforts au milieu de terrain, le PSG suivrait également la situation d’Eduardo Camavinga et pourrait rafler la mise dans cette opération.

Le doute habiterait Camavinga