Mercato - PSG : Ça se complique pour cette priorité de Leonardo ?

Publié le 3 août 2020 à 5h15 par T.M.

A la recherche du successeur de Thomas Meunier, Leonardo pourrait bien avoir du mal à arriver à ses fins.

En fin de contrat au PSG, Thomas Meunier n’a même pas prolongé pour disputer la fin de la Ligue des Champions. Désormais, le Belge est au Borussia Dortmund et du côté de la capitale, Leonardo s’active pour trouver un nouvel arrière droit. En effet, n’ayant pas forcément confiance en Colin Dagba et avec Thilo Kehrer qui n’est pas un arrière droit de métier, le directeur sportif du PSG voudrait offrir à Thomas Tuchel une réelle solution à ce poste. Pour cela, différentes pistes sont étudiées et dernièrement, il était expliqué que la priorité se nommait Nordi Mukiele, ancien joueur de Montpellier qui officie aujourd’hui à Leipzig.

Mukiele ne veut pas partir ?