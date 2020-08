Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un indésirable de Zidane face à un dilemme pour son avenir ?

Publié le 3 août 2020 à 7h00 par B.C.

Prêté par le Real Madrid à Arsenal cette saison, Dani Ceballos ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Alors qu'un retour en Espagne ne serait pas pour lui déplaire, le milieu serait contraint de revoir son salaire à la baisse pour retrouver son pays natal...

Dani Ceballos a terminé sa saison avec classe ce samedi en remportant la FA Cup avec Arsenal face à Chelsea. Une rencontre qui pourrait bien être sa dernière sous le maillot rouge et blanc puisque le milieu était prêté par le Real Madrid. « Je n'ai pas parlé au Real Madrid de mon avenir. Après le match contre City, je parlerai à Florentino pour le clarifier. Maintenant, je ne me demande pas si je jouerai là-bas l'année prochaine. Je veux jouer un minimum de 35 matchs la saison prochaine », a-t-il déclaré après la finale. Sous contrat jusqu'en juin 2023, Dani Ceballos ne devrait toutefois pas rester au Real Madrid, l'entrejeu merengue étant barré par les présences de Luka Modric, Federico Valverde, Casemiro, Toni Kroos, voire celle de Martin Odegaard. Ainsi, un transfert serait à l'ordre du jour, mais la destination reste incertaine.

Ceballos doit baisser son salaire s'il souhaite aller en Espagne