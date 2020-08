Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une recrue estivale fatale pour l'avenir de Dembélé ?

Publié le 11 août 2020 à 17h00 par La rédaction

Régulièrement critiqué à Barcelone pour ses blessures trop fréquentes et son hygiène de vie déplorable, Ousmane Dembélé pourrait bien être prié de se trouver une porte de sortie cet été afin de faire de la place à Francisco Trincao.

L’avenir d’Ousmane Dembélé semble encore loin d’être réglé. Régulièrement pointé du doigt pour ses performances moyennes, son hygiène de vie jugée déplorable et ses blessures trop fréquentes, l’international français ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait la saison prochaine. Néanmoins, au FC Barcelone, on ne semble plus vouloir compter sur le Français, cherchant ainsi à lui trouver un point de chute. Et si le club catalan ne compterait plus sur Dembélé, cela serait pour une raison précise...

Dembélé out pour faire de la place à Trincao ?