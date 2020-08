Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande promesse de Leonardo en coulisses pour ce Brésilien ?

Publié le 11 août 2020 à 12h15 par T.M.

Ces derniers jours, le nom de Matheus Cunha a été évoqué avec insistance du côté du PSG. Et visiblement, Leonardo aurait déjà prévu sa feuille de route pour l’attaquant brésilien du Hertha Berlin.

Avec le départ déjà acté d’Edinson Cavani et prochainement celui d’Eric Maxim-Choupo-Moting, en fin de contrat, le PSG pourrait bien avoir besoin de sang neuf dans le secteur offensif. Alors que Thomas Tuchel peut actuellement compter sur ses 4 fantastiques, que sont Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Mauro Icardi, ainsi que Pablo Sarabia, Arnaud Kalimuendo (18 ans) pourrait entrer dans la rotation. Toutefois, une vraie doublure au poste de 9 pourrait être nécessaire. Et Leonardo aurait visiblement déjà entamé les premières recherches et dernièrement, c’est le profil que Matheus Cunha qui aurait été ciblé. A 21 ans, le Brésilien évolue actuellement au Hertha Berlin. Un joueur que le directeur sportif du PSG semble vraiment vouloir recruter… d’ici quelques semaines.

Rendez-vous après la Ligue des Champions !