Mercato - OM : Villas-Boas déjà contraint de faire une croix sur cette pépite ?

En quête d’un attaquant comme André Villas-Boas l’a assuré, l’OM songerait à José Juan Macias. Mais ce dossier serait très disputé en plus d’être délicat pour l’OM. Explications.

« On va continuer. Mais on a besoin de trouver un remplaçant à Dario (Benedetto). Normalement, ce qui a été communiqué, c'est que ça va obliger des ventes donc on attend ce moment-là. On n'a pas encore d'offres. De toute façon, on continue comme ça. C'était déjà ça l'année dernière mais c'est ça la position (...) Il manque une option à Dario et une à Amavi. On cherche sur le mercato, mais peut-être qu'il y aura des prêts ou des joueurs sans contrat si on ne vend pas. » . En conférence de presse après la courte victoire de l’OM face à le Nîmes Olympique dimanche soir (1-0), André Villas-Boas tenait ce discours concernant les priorités du mercato olympien. Un message qu’il avait déjà fait passé auparavant aux dirigeants de l’OM. D’ailleurs à en croire plusieurs médias, le club phocéen aurait coché le nom du jeune José Juan Macias, attaquant de 20 ans évoluant aux Chivas de Guadalajara au Mexique. Néanmoins, l’OM verrait deux obstacles concrets se placer sur son chemin.

