Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un crack italien sur le point d'échapper à Zidane ?

Publié le 13 août 2020 à 1h00 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de nombreux clubs européens dont le Real Madrid, la Juventus ou Tottenham, Nicolo Zaniolo était annoncé sur le départ de l'AS Rome. Toutefois, la vérité d'hier n'est pas souvent celle d'aujourd'hui…

Zinedine Zidane continue de prospecter sur le marché des transferts. Alors qu’une grande révolution pourrait prochainement intervenir au sein de l’effectif du Real Madrid, le coach français des Merengue semble cibler des jeunes joueurs à fort potentiel pour renforcer son effectif. Parmi eux, on retrouverait Nicolo Zaniolo, véritable crack de l’AS Roma, qui serait également dans le viseur de Tottenham ou encore de la Juventus. Cependant, Zidane pourrait bien être en danger dans ce dossier…

Une prolongation de nouveau d’actualité pour Zaniolo ?