Mercato - Real Madrid : Une offensive programmée dans ce dossier à 60M€ ?

Publié le 2 août 2020 à 7h30 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, Nicolo Zaniolo réalise une très grosse saison avec l’AS Roma. Et Zinedine Zidane pourrait bien être en grand danger dans ce dossier à 60M€, alors qu’un prétendant semble avancer ses pions…

Nicolo Zaniolo réalise un retour fracassant. De retour suite à une rupture des ligaments croisés, l’international italien enchaîne les performances de haut vol en Serie A. Auteur de 8 buts et 2 passes décisives en 31 rencontres toutes compétitions confondues avec l’AS Roma, le milieu offensif de 21 ans serait toujours très courtisé sur le marché des transferts, puisque l’Inter Milan d’Antonio Conte et le Real Madrid de Zinedine Zidane seraient très intéressés. Cependant, Zizou pourrait être en grand danger dans ce dossier, alors que la Juventus semble avancer ses pions…

Romero et Bernardeschi proposés ?