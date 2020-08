Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme ouverture pour la succession de Thiago Silva ?

Publié le 12 août 2020 à 21h45 par La rédaction

Alors que Thiago Silva va quitter le PSG libre de tout contrat à la fin de la saison, Leonardo aurait déjà identifié quelques profils susceptibles de lui succéder. Et il pourrait bien avoir une ouverture avec l’un d’entre eux…

Leonardo ne chôme pas sur le marché des transferts. Alors que la priorité semble être donnée au milieu de terrain (Sergej Milinkovic-Savic, Lorenzo Pellegrini ou Ismaël Bennacer sont ciblés), le directeur sportif du PSG risque de devoir se pencher sur le cas de la défense, qui est désormais décimée. Avec les départs libres de Kouasi (Bayern), Meunier (Dortmund) et surtout Thiago Silva (qui n’a toujours pas choisi son club), le chantier défensif semble être colossal. Cependant, Leonardo pourrait bien avoir une ouverture avec l’un des successeurs ciblés d’ O Monstro …

Skriniar sur le départ ?