Mercato - Barcelone : Maradona, Inter... Ce message fort sur l'avenir de Messi !

Publié le 12 août 2020 à 20h00 par D.M.

Ancien préparateur physique de l’Argentine en 2010, Fernando Signorini ne croit pas à un départ de Lionel Messi du FC Barcelone et un transfert vers l’Inter.

Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone en 2021. L’idée paraissait saugrenue il y a encore quelques mois, mais elle a depuis fait son chemin. En effet, la Cadena SER annonçait il y a quelques semaines que l’Argentin aurait stoppé les négociations pour prolonger son contrat et voudrait quitter le FC Barcelone à la fin de la saison prochaine. De son côté la presse italienne indique que Lionel Messi serait la priorité de l’Inter. Le Corriere della Serra expliquait ce mardi que les propriétaires du club nerazzurro , le groupe Suning, pourraient dépenser près de 500M€ pour s’offrir l’attaquant de 33 ans. Une situation qui susciterait l’inquiétude au sein du FC Barcelone.

« Messi ne quittera pas sa zone de confort »