Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'inquiétude monte au Barça pour Lionel Messi ?

Publié le 12 août 2020 à 11h30 par La rédaction mis à jour le 12 août 2020 à 11h38

Depuis quelques semaines, la presse italienne se prend à rêver d’une opération complètement folle de l’Inter Milan pour Lionel Messi. Et le FC Barcelone commencerait à s’inquiéter dans ce dossier…

L’idée folle est survenue il y a quelques semaines. Et si Lionel Messi quittait le FC Barcelone ? Après ses déclarations fortes à l’encontre de ses coéquipiers, pointant du doigt les problèmes du Barça après la défaite face à Osasuna synonyme de titre pour le Real Madrid, l’avenir de la Pulga a été remis en cause du côté de la Catalogne. L’Inter Milan se prend désormais à rêver d’une arrivée de l'Argentin, en frappant un grand coup sur le marché des transferts. Les Blaugrana commenceraient d’ailleurs à se poser des questions dans ce dossier…

Des investissements qui inquiètent

Ainsi, d’après les révélations de la Gazzetta dello Sport , les récents événements ne rassureraient pas les dirigeants blaugrana . En effet, Lionel Messi et sa famille auraient récemment fait quelques investissements dans l’immobilier… à Milan. De plus, la presse italienne ne cesse de faire état de l’intérêt grandissant de l’Inter Milan pour la Pulga . Et Lionel Messi reste stoïque. Aucun démenti, aucune sortie dans les médias. Le silence de l’international argentin ne rassurerait pas les dirigeants barcelonais, qui commenceraient donc à sérieusement s’inquiéter concernant l’avenir de leur homme providentiel. Et les signaux venant de Milan commencent à se faire de plus en plus insistants, entre l’ombre de Messi projetée sur le Duomo de Milan ou encore les sorties médiatiques des dirigeants nerazzurri . Et pour attirer Messi, Suning préparerait un énorme plan…

700M€ pour Messi ?