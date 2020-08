Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme retour de flamme pour Ansu Fati ?

Publié le 12 août 2020 à 11h00 par T.M.

A 17 ans, Ansu Fati est en train de se faire sa place au FC Barcelone. Mais ses prouesses ne passent pas inaperçues et du côté de Manchester United, on pourrait tout faire pour récupérer le crack blaugrana.

Du côté du FC Barcelone, on semble tenir le futur crack pour les années à venir. En effet, à 17 ans, Ansu Fati a déjà montré qu’il avait sa place dans le groupe de Quique Setien, ayant même été décisif à plusieurs reprises. Grâce à ses facultés techniques et sa vitesse, le crack de la Masia apporte quelque chose qu’Antoine Griezmann ou encore Luis Suarez ne peuvent pas faire. Avec un profil très intéressant, Fati fait déjà l’unanimité en Catalogne, mais cela n’a pas échappé à certains cadors européens. Ces dernières semaines, il a notamment été question d’une offre de 100M€ de Manchester United. Depuis, les Red Devils se sont tournés vers Jadon Sancho et le Barça devrait prolonger Ansu Fati, augmentant à cette occasion sa clause libératoire. Il n’empêche que le danger serait toujours présent.

Manchester United prêt à revenir à la charge ?