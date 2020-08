Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel justifie un choix radical pour cet été !

Publié le 12 août 2020 à 11h15 par A.M.

Bien décidé à faire le ménage dans son effectif, Claude Puel justifie son choix de se séparer plusieurs cadres de son effectif et assume totalement sa décision.

Cet été, Claude Puel a rapidement eu les idées claires pour son mercato. Bien décidé à rajeunir son effectif, l'entraîneur de l'ASSE a rapidement poussé au départ plusieurs joueurs. Loïc Perrin et Yohan Cabaye n'ont ainsi pas été prolongés tandis que Franck Honorat et Vagner Dias ont été cédés respectivement à Brest et Metz. Mais Claude Puel ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et a déjà indiqué la porte de sortie à Stéphane Ruffier, Loïs Diony, Miguel Trauco, Sergi Palencia, Yann M’Vila, Wahbi Khazri ou encore Ryad Boudebouz. Un choix que l'ancien entraîneur de Leicester assume parfaitement.

«Je vais devoir resserrer le groupe»