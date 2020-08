Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo aurait pris une grande décision !

Publié le 12 août 2020 à 10h15 par Th.B.

Annoncé frustré et sur le départ du côté du PSG, Cristiano Ronaldo pourrait évoluer sous les ordres d’Andrea Pirlo la saison prochaine à la Juventus. Le Portugais souhaiterait attendre de voir quel forme prendra le projet de l’Italien avant de trancher.

Et si Cristiano Ronaldo rejoignait Neymar et Kylian Mbappé au PSG ? Selon certains médias, il faudrait prendre en considération cette hypothèse. D’autant plus que comme le10sport.com vous l’avait récemment révélé, Leonardo et Jorge Mendes, agent de la star portugaise, discutent beaucoup ces derniers temps sur différents dossiers. Foot Mercato allait plus loin en dévoilant dimanche que des négociations auraient déjà eu lieu entre les deux hommes pour l’éventuel transfert de Cristiano Ronaldo au PSG. Et du côté du joueur, quelle est la situation ? Bleacher Report a fait un point sur la question.

Cristiano Ronaldo en stand-by

Selon le spécialiste mercato de la branche britannique du média, Cristiano Ronaldo serait bien entendu frustré du surplace que la Juventus fait ces deux dernières saisons en Ligue des champions. Néanmoins, il n’est clairement pas à écarter la possibilité que le Portugais fasse partie de l’effectif d’Andrea Pirlo la saison prochaine, lui qui a été nommé au pied levé pour succéder à Maurizio Sarri. Des sources italiennes auraient révélé en outre au média et au journaliste Dean Jones que Cristiano Ronaldo aurait pris la décision de voir comment le projet du nouvel entraîneur va évoluer dans les prochaines semaines et quels seront ses choix sur le marché avant de songer à plier bagage, au PSG ou ailleurs.