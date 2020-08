Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour Zidane avec Paulo Dybala !

Publié le 12 août 2020 à 9h00 par La rédaction

Après l’éviction de Maurizio Sarri et l’arrivée d’Andrea Pirlo sur le banc de la Juventus, l’avenir de Paulo Dybala a été remis en cause. Pisté par le Real Madrid, ce dernier pourrait bel et bien partir cet été, ce qui pourrait faire les affaires de Zinedine Zidane…

La contre-performance de la Juventus en Ligue des Champions aura réellement tout chamboulé au sein du club piémontais. Suite à l’élimination face à l’OL, les dirigeants bianconeri ont décidé de remercier Sarri, et de placer Andrea Pirlo à la tête de l’équipe. Ce dernier, pour révolutionner son effectif, envisagerait de mettre en vente plus d’un joueur, et ce serait notamment le cas de Paulo Dybala, bien que son profil soit très apprécié par l’Italien. Le Real Madrid se tiendrait à l’affût, et Zinedine Zidane aurait reçu une excellente nouvelle dans ce dossier…

La Juventus envisagerait bien de vendre Dybala