Mercato : Voulu par le PSG, il va rester au Real Madrid !

Publié le 12 août 2020 à 5h30 par Th.B.

Disposant d’un temps de jeu un tantinet moins important au Real Madrid, Vinicius Jr ne devrait pas quitter pour autant la Casa Blanca bien que le PSG et des clubs de Premier League en pinceraient pour le Brésilien.

Véritable crack à tous les sens du terme, Vinicius Jr est une promesse du football de demain. Arrivé en 2018, le Brésilien est parvenu à se faire une place de titulaire régulier au Real Madrid lors de sa première saison et particulièrement sous la houlette de Santiago Solari. Néanmoins, à cause de la concurrence à son poste, le Brésilien voit un de ses compatriotes lui voler la vedette, à savoir Rodrygo Goes. Une situation qui n’aurait pas échappé à Leonardo qui songerait à retenter une approche à l’instar de l’été passé. Cependant, ce serait peine perdue pour le directeur sportif du PSG.

C’est râpé pour Vinicius Jr