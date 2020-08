Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : PSG, Premier League... Tout est clair pour l'avenir de Vinicius Jr !

Publié le 11 août 2020 à 12h30 par Hadrien Grenier

Alors que Vinicius Junior est fréquemment annoncé dans le viseur du PSG et d’autres grandes écuries européennes, le Brésilien et le Real Madrid ne devraient pas mettre fin à leur union commune dans les prochaines semaines. En outre, le jeune international auriverde serait déterminé à l’idée de prouver sa valeur à Zinedine Zidane.

Arrivé au Real Madrid en juillet 2018 en provenance de Flamengo, Vinicius Junior s’est rapidement fait une place dans l’effectif madrilène en dépit de son jeune âge. Cette saison, à seulement 20 ans, l’international brésilien a été l’un des artisans de la belle saison des hommes de Zinedine Zidane, conclue par leur premier titre de champion en Liga depuis 2017. Rapide et technique, mais parfois frustrant, Vinicius Junior a su profiter des pépins physiques d’Eden Hazard pour s’installer sur le flanc gauche de l’attaque de la Casa Blanca grâce à son profil précieux pour l’équipe madrilène. Cependant, ces derniers jours, le natif de São Gonçalo se retrouve au coeur d’une petite polémique contre son gré. Et pour cause, alors qu’il disposait d’un Eden Hazard apte à jouer face à Manchester City en Ligue des Champions vendredi dernier, Zinedine Zidane a choisi de privilégier le Belge en ne faisant même pas entrer en jeu l’ailier brésilien. Et forcément, dans cette rencontre perdue 2-1 par le Real Madrid, conduisant ainsi à l’élimination des Merengue de la prestigieuse compétition européenne dès les huitièmes de finale, ce choix du technicien français interpelle. De quoi relancer les rumeurs sur l’avenir de Vinicius Junior et notamment celles d’un départ au PSG, fréquemment annoncé comme un club disposé à accueillir le Brésilien ? Pas vraiment…

Le PSG ne serait pas revenu à la charge depuis 2019 !

Depuis l’été 2019 et le feuilleton Neymar, le nom de Vinicius Junior est fréquemment lié à celui du PSG. Bien qu’il soit considéré par bon nombre d’observateurs du Real Madrid comme l’un des grands éléments d’avenir du club madrilène, la presse l’a envoyé à plusieurs reprises du côté des pensionnaires du Parc des Princes dans le cadre d’une éventuelle arrivée de Neymar chez Los Blancos . Un scénario qui ne s’est finalement jamais produit puisque le natif de Mogi das Cruzes est finalement resté au PSG l’été passé. Cependant, malgré cela, les bruits autour d’un intérêt de l’écurie parisienne ne se sont jamais vraiment calmés ces derniers mois. Du moins, jusqu’à ce mardi. Et pour cause, le quotidien madrilène AS a révélé que Leonardo n’aurait plus contacté le Real Madrid depuis 2019 pour aborder le dossier Vinicius Junior. Le PSG ne serait donc pas pressant avec le coéquipier de Neymar en sélection brésilienne, et cela aurait tout simplement pour origine le fait que l’hypothèse d’un départ ne serait pas à l’ordre du jour.

« Vinicius n’est pas à vendre »