Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pirlo aurait un plan pour conserver Cristiano Ronaldo !

Publié le 11 août 2020 à 18h15 par La rédaction

Annoncé partant de la Juventus après la contre-performance en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo serait dans le viseur du PSG. Cependant, la Juventus aurait échafaudé un plan pour garder CR7, au risque de sacrifier Paulo Dybala…

Et si Cristiano Ronaldo quittait la Juventus ? Après l’élimination en Ligue des Champions ainsi que l’éviction de Maurizio Sarri, remplacé par Andrea Pirlo, l’idée d’un renouveau à la Juventus a émergé dans la presse. De ce fait, l’avenir de l’international portugais, visiblement insatisfait de la prestation de son équipe sur la scène européenne, a de nouveau été remis en cause. Et cette fois, le PSG semble être plus que chaud dans ce dossier. Cependant, la Juventus aurait déjà préparé un plan colossal afin de conserver CR7…

Paulo Dybala sacrifié pour Cristiano Ronaldo ?