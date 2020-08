Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un coup de maître pour Zidane avec… Dybala ?

Publié le 11 août 2020 à 6h30 par Th.B.

Pour remodeler l’effectif de Zinedine Zidane, le Real Madrid songerait à Paulo Dybala qui pourrait débarquer pour une somme globale de 100M€. Explications.

Avec l’élimination de la Juventus au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions face à l’OL vendredi soir, les rumeurs mercato vont bon train. Maurizio Sarri a immédiatement été annoncé sur le départ et a finalement été remercié samedi après-mdi avant d’être remplacé par celui qui venait d’être nommé entraîneur de l’équipe U23 de la Juventus, Andrea Pirlo. Ancien joueur de la Vieille Dame , le champion du monde italien compterai chambouler et rajeunir l’effectif alors qu’en parallèle l’avenir de Cristiano Ronaldo et de Paulo Dybala seraient incertains au sein du club piémontais. Et La Joya pourrait rebondir… au Real Madrid.

Une opération à 100M€ pour Dybala ?