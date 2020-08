Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offre colossale pour Paulo Dybala ?

Publié le 10 août 2020 à 13h00 par La rédaction

En pleine reconstruction avec le départ de Maurizio Sarri et l’arrivée d’Andrea Pirlo à la suite d’une saison compliquée, la Juventus pourrait faire face à une grosse vague de départs cet été. Le dossier Paulo Dybala pourrait bien rythmer le mercato Bianconero, alors que le Real Madrid préparerait une offre colossale pour l’international argentin…

La Juventus fera-t-elle face à une grosse vague de départs ? Quelques jours après l’éviction de Maurizio Sarri et l’arrivée d’Andrea Pirlo comme entraîneur, les Bianconeri se trouvent en plein cœur de plusieurs rumeurs mercato. Outre le dossier Cristiano Ronaldo, annoncé sur le départ et proche du PSG, le dossier Dybala reviendrait de nouveau sur la table, un an après un départ avorté de la Joya . Et cette fois, c’est le Real Madrid qui serait prêt à formuler une offre colossale…

Toni Kroos ou Isco proposés ?