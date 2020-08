Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Andrea Pirlo pour relancer le dossier Paul Pogba ?

Publié le 12 août 2020 à 9h30 par Th.B.

Passé par la Juventus avant de signer à Manchester United en 2016, alors que certains dirigeants bianconeri auraient toujours pensé qu’il reviendrait à terme, Paul Pogba ne devrait pas quitter les Red Devils à l’intersaison, Andrea Pirlo ou non. Explications.

À l’instar de l’été dernier, le nom de Paul Pogba anime le mercato. La saison passée, alors que la crise financière engendrée depuis par le Covid-19 n’était pas, le Real Madrid et la Juventus se seraient intéressés de près au profil du champion du monde qui était d’ailleurs d’accord pour aller voir ailleurs. Les finances n’étant pas bonnes à cause de la crise sanitaire, la marge de manœuvre est moins importante que ce soit du côté du Real Madrid ou de la Juventus. De toute façon, à en croire les propos d’Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba fera partie de l’effectif la saison prochaine. Et du côté de la Juventus, on aurait d’ailleurs lâché l’affaire.

La nomination d’Andrea Pirlo à la Juventus ne changerait rien