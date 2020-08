Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quel sera le premier joueur à quitter l'OM ?

Publié le 12 août 2020 à 8h00 par La rédaction

Pour le moment, l'Olympique de Marseille n'a toujours pas réalisé la moindre vente. Mais les départs vont forcément se concrétiser dans les prochaines semaines. Quel joueur sera le premier à partir ?

Cet été, l'Olympique de Marseille n'aura pas le choix. Englué dans une situation financière délicate, le club phocéen va devoir vendre. Pour le moment, Isaac Lihadji (LOSC) et Niels Nkounkou (Everton) sont les seuls à avoir quitté l'OM cet été, mais ils sont partis libres, avant la signature de leur premier contrat professionnel. Désormais, les Olympiens attendent de réelles ventes afin de renflouer leur caisse. Une situation évoquée récemment par André Villas-Boas : « On ne contrôle pas les clubs acheteurs, c'est ce que j'ai dit à la direction. Ils doivent nous trouver. Je suis content que tout le monde reste. Evidemment je voudrais des investissements, mais ça ne se passera pas comme ça et on continue notre travail. L'objectif c'est au moins de rester avec le même effectif, qui est maintenant élargi avec les arrivées de Balerdi et Pape (Gueye) . » Mais qui sera vendu en premier ?

Sanson, le plus bankable ?