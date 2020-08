Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Thiago Silva définitivement scellé par Leonardo !

Publié le 12 août 2020 à 8h15 par T.M.

Dernièrement, Thiago Silva remettait son avenir au PSG entre les mains de Leonardo. Le défenseur brésilien pourrait-il encore prolonger ? Le directeur sportif semble avoir clairement tranché.

A 35 ans, Thiago Silva connait actuellement ses derniers moments avec le PSG. Ayant prolongé de quelques semaines pour disputer la fin de la Ligue des Champions, le Brésilien se retrouvera ensuite libre. Néanmoins, ils sont beaucoup à vouloir voir le protégé de Thomas Tuchel continuer l’aventure et prolonger son contrat, comme cela a finalement pu être le cas avec Layvin Kurzawa. Interrogé à propos d’une possible prolongation, Thiago Silva expliquait d’ailleurs dernièrement : « Ça ne dépend pas de moi, cela va dépendre du club ».

L’annonce de Leonardo