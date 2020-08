Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Retour à l’envoyeur pour Thiago Silva ? La réponse !

Publié le 9 août 2020 à 20h15 par A.C.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Thiago Silva a notamment été lié à un possible retour au Milan AC.

Personne ne sait vraiment de quoi sera fait l’avenir de Thiago Silva... même pas lui ! « J'essaye de penser aux choses que je dois faire, atteindre les objectifs de l'équipe » a tout récemment confié le capitaine du Paris Saint-Germain. « Après ça ne dépend pas de moi, cela va dépendre du club ». Une possible prolongation a été évoquée, mais nous vous révélions le 30 juillet dernier que les relations entre Thiago Silva et Leonardo ne sont plus idylliques. Ainsi, la presse italienne a notamment évoqué un possible retour du défenseur de 35 ans au Milan AC.

Thiago Silva au Milan AC... plus vraiment d’actualité