Mercato - Barcelone : Une grosse opération en préparation avec Pep Guardiola cet été ?

Publié le 9 août 2020 à 18h30 par Thomas Bourseau

Afin de remodeler l’effectif de Quique Setién, le FC Barcelone scrute le marché et pense d’ailleurs à Bernardo Silva comme le10sport.com vous l’a déjà révélé au mois de juillet. Et pour parvenir à ses fins, le Barça aurait un plan bien précis pour l’élément offensif de Manchester City.

« Je ne peux pas parler de noms. Le Barça sera sur le marché, disposé à effectuer les opérations qu'il jugera appropriées. Bien sûr, nous aurons la capacité. Je le répète, nous sommes le club qui a le plus de revenus dans le monde (…). Ceux qui disent que le Barça est très mal, je leur dis qu'à la fin, au 30 juin, nous continuerons à être le club qui a le plus de revenus, mais moins parce que tout le monde baisse ». Voici le témoignage que Josep Maria Bartomeu livrait fin mars. Ce discours plein d’aplomb semble être loin de la réalité. En effet, hormis l’opération Arthur Melo/Juventus avec la Juventus, le Barça n’a pas mené à bien le moindre deal. La crise financière liée au Covid-19 n’est pas étrangère à cette situation. Cependant, le FC Barcelone aurait toujours la ferme volonté de remodeler l’effectif du club culé. Pour ce faire, comme le président Bartomeu l’a rabâché, des échanges devraient avoir lieu une fois que la Ligue des champions sera terminée. Le Final 8 va se dérouler à Lisbonne à partir de la semaine prochaine et le Barça est toujours en lice après avoir éliminé le Napoli samedi soir. Bien que des noms comme Neymar ou Lautaro Martinez auraient peu de chances de signer cet été en raison de leurs valeurs marchandes très importantes, le FC Barcelone regarderait ailleurs et du côté de la Premier League.

Le Barça et Bernardo Silva, un intérêt réciproque ?

Au début de l’année 2020, le FC Barcelone aurait formulé un intérêt concret pour Bernardo Silva. Le Transfer Window Podcast avait révélé l’information suivante : le Barça suivrait depuis un bon moment les performances de l’international portugais avec Manchester City et se serait même renseigné auprès des dirigeants mancuniens concernant un éventuel transfert. Cependant, la volonté de Pep Guardiola de conserver son milieu offensif était tellement forte que ces avances auraient été repoussées. Dans la foulée, Bernardo Silva aurait fait pression auprès de ses dirigeants du côté de Manchester pour qu’ils acceptent de discuter avec le FC Barcelone, le principal intéressé cultivant le souhait de jouer au plus haut niveau avec le Barça. Bien que ce dossier semble s’être par la suite fermé, la piste Silva a repris de l’ampleur ces dernières semaines.

