Mercato - Barcelone : Bernardo Silva prêt à tout pour rejoindre le Barça ?

Publié le 22 février 2020 à 17h00 par T.M.

Alors que le FC Barcelone voudrait profiter des misères de Manchester City pour récupérer Bernardo Silva, le Portugais serait visiblement tenté par le challenge blaugrana.

A cause des sanctions de l’UEFA, Manchester City pourrait perdre gros cet été. E les cadors européens voudraient bien en profiter. Alors que le Real Madrid ferait les yeux doux à Raheem Sterling, le FC Barcelone aurait lui des vues sur Bernardo Silva. A en croire les informations de Duncan Castles, divulguées lors du Transfer Window Podcast , le club catalan aurait pris à plusieurs reprises des renseignements pour étudier la possibilité d’un transfert de Bernardo Silva. Et le protégé de Pep Guardiola pourrait bien donner un coup de main aux Blaugrana.

Direction Barcelone ?