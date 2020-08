Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Le Barça veut-il vraiment prolonger Messi ?

Publié le 12 août 2020 à 7h30 par La rédaction

Dans la lutte de pouvoir qui se joue entre Lionel Messi et la direction du club blaugrana, les intentions de cette dernière restent difficiles à décrypter.

Ces derniers jours, de nombreuses informations concordantes en provenance d’Italie affirment que l’Inter Milan, par l’entremise de son actionnaire majoritaire, le géant chinois Suning, préparent un investissement colossal de 500 millions sur trois ans pour financer le transfert de Lionel Messi, qui n’a plus qu’un an de contrat avec le FC Barcelone.

Quelles sont les intentions de Bartomeu ?