Mercato - PSG : La tendance se confirme pour les deux gros coups de Leonardo au Bayern !

Publié le 12 août 2020 à 19h30 par Hadrien Grenier

En quête de renforts dans de nombreux secteurs de jeu en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts, le PSG est sur les traces de Thiago Alcantara pour renforcer son milieu et aurait également coché le nom du polyvalent David Alaba. Cependant, il semblerait que Leonardo n’ait une ouverture que dans un seul de ces deux dossiers.

À l’approche de la réouverture du deuxième mercato estival qu’il pilotera depuis son retour au PSG l’été dernier, Leonardo a identifié plusieurs secteurs de jeu à renforcer en priorité face aux carences affichées par l’effectif parisien cette saison. Ainsi, après avoir déjà recruté Ander Herrera, Idrissa Gueye ainsi que Pablo Sarabia dans une certaine mesure l'an passé, le directeur sportif du club de la capitale souhaite une nouvelle fois renforcer l’entrejeu de Thomas Tuchel. Dans cette optique, l’Italo-brésilien a fait de Sergej Milinkovic-Savic sa grande priorité. Mais comme le10sport.com vous l’a révélé ce mardi, ce dossier connaît un petit coup de froid dans la mesure où l’international serbe est disposé à disputer la Ligue des Champions la saison prochaine avec la Lazio, tandis que le PSG n’est pas en mesure de répondre aux fortes prétentions de l’écurie italienne pour lâcher son joueur. De ce fait, Leonardo n’a pas le choix : il doit sonder d’autres pistes, et cette quête le mène tout droit vers Thiago Alcantara. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG souhaite se mêler à la bataille pour le recruter et a proposé une offre d'un peu moins de 30M€, un montant qui s’approche justement des prétentions du Bayern Munich pour laisser filer son joueur à un an du terme de son contrat. Parallèlement, les champions de Ligue 1 ont également été annoncés sur les traces de David Alaba, lui-aussi à un an du terme de son bail en Bavière, et qui présenterait l’avantage d’être un renfort de choix pour Thomas Tuchel grâce à sa polyvalence lui permettant d’évoluer latéral gauche, défenseur central et milieu de terrain.

La porte est fermée pour David Alaba…

Seulement voilà, la piste menant à l’international autrichien pourrait bien s’avérer être un casse-tête insurmontable pour le PSG et Leonardo. Également annoncé intéressé par la perceptive de l’accueillir, le FC Barcelone aurait finalement abandonné la course à sa signature d’après les informations publiées par Mundo Deportivo , faute de moyens financiers suffisants. Cependant, même s’il avait eu les finances pour réaliser cette opération, il n’est pas certains que le Barça aurait été en mesure de le déloger du Bayern Munich. Et pour cause, les champions de Bundesliga sont plus que confiants quant à leur possibilité de parvenir à conserver David Alaba et à lui faire signer une prolongation de contrat. Dans les colonnes de Kicker , Karl-Heinz Rummenigge, le président de l’écurie bavaroise, a en effet affiché son optimisme dans ce dossier : « Je suis prudemment optimiste quant à la possibilité de trouver un accord ». Un discours qu’il a réitéré ce mercredi dans les colonnes de Abendzeitung München : « Nous savons ce que nous avons avec David et David sait aussi ce qu’il a au Bayern. Son père m’a appelé et m’a dit que les discussions devraient se passer dans la sérénité et pas dans la tension. Je suis d’accord avec ça. Si c’est le cas, il y aura toujours la possibilité de parvenir à un sérieux et justifié accord. Je ne veux pas cacher que le fait que David pourrait rester est important pour nous. Il a rejoint le Bayern à l’âge de 16 ans et a joué un rôle important lors des 10 dernières années. C’est un défenseur central et un latéral gauche de classe mondiale ». Ainsi, tout indique que Leonardo et le PSG pourraient bien n’avoir d’autres choix que d’abandonner la piste David Alaba tant les chances qu’il prolonge son bail semblent maintenant élevées.

