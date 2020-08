Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle annonce de taille pour Thiago Alcantara !

Publié le 11 août 2020 à 18h45 par Th.B.

Dans le viseur du PSG, comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité, Thiago Alcantara dispose d’un bon de sortie de la part de ses dirigeants. Le Bayern Munich ne laissera la porte ouverte à un départ si et seulement le PSG ou un autre club répondaient aux exigences bavaroises sur l’indemnité du transfert.

À 29 ans, Thiago Alcantara est l’un des plus fins spécialistes de son poste en Europe. Le milieu de terrain apporte énormément offensivement mais aussi défensivement comme son coéquipier Thomas Müller l’assurait ces dernières semaines. Cependant, à un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, l’Espagnol semble cultiver des envies d’ailleurs. Cela tombe bien pour le PSG puisque Leonardo a des vues sur le milieu de terrain du Bayern Munich à qui il a déjà déboursé une offre avoisinant les 30M€, comme le10sport.com vous l’a récemment affirmé. Néanmoins, ces derniers jours, la presse s’est accordée à dire que Liverpool était la priorité de l’Espagnol. Mais pour le moment, aucune de ces deux équipes ne se rapprocherait des attentes du Bayern Munich.

« Si un club nous contacte et qu'il est prêt à payer des frais de transfert équitables… »