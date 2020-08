Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce lourde de sens dans le dossier Alaba !

Publié le 12 août 2020 à 14h15 par Th.B.

Réclamé par Thomas Tuchel à Leonardo selon la presse allemande, David Alaba pourrait bien faire faux bond au PSG en prolongeant son contrat au Bayern Munich.

Et si le successeur de Thiago Silva se nommait… David Alaba ? D’après les informations divulguées par Sport BILD , Thomas Tuchel aurait soumis une requête à Leonardo dans le cadre du mercato estival. L’entraîneur du PSG se serait montré clair pour l’après-Thiago Silva qui pourrait prendre une tout autre tournure que les Kalidou Koulibaly ou Milan Skriniar. En effet, le technicien allemand aurait demandé à son directeur sportif de miser sur David Alaba, international autrichien de 28 ans pouvant évoluer en défense centrale, au poste de latéral gauche et au milieu de terrain. Néanmoins, Alaba serait susceptible de finalement rester au Bayern Munich, si l’on en croit les propos du président du conseil d’administration bavarois, où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2021.

Rummenigge est serein pour la prolongation d’Alaba