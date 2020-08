Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi le feuilleton Cristiano Ronaldo va s’éterniser

Publié le 12 août 2020 à 13h30 par Thomas Bourseau

Il pourrait être le feuilleton de l’été voire le gros coup de ce mercato. Frustré par les prestations de la Juventus en Europe depuis son arrivée, Cristiano Ronaldo se poserait des questions concernant son avenir. Néanmoins, et ce bien que le PSG se serait positionné sur ce dossier, rien ne va être bouclé dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Explications.

Après neuf ans passés au Real Madrid où il a pu remporté deux Liga et surtout quatre Ligues des champions, Cristiano Ronaldo s’est lancé un nouveau défi à l’été 2018. Dans la foulée de l’annonce du départ de Zinedine Zidane, quelques semaines après plus précisément, la star du Real Madrid décidait de marcher dans les pas de son ancien entraîneur en quittant la Casa Blanca . Afin de gagner une Ligue des champions avec un troisième club différent, Cristiano Ronaldo a pris le chemin de la Serie A en signant en faveur de la Juventus. La suite ? Deux Scudetto avec la Vieille Dame , mais pas de sixième Ligue des champions. En effet, le club bianconeri s’est incliné lors du dernier exercice face à la surprenante Ajax Amsterdam en 1/4 de finales et cette saison, c’est l’OL qui a sorti la Juve au stade des 1/8èmes de finale, une première depuis 2010 pour Ronaldo et c’était déjà face au club rhodanien. Dans la foulée de cette élimination, les médias se sont empressés de dire que Cristiano Ronaldo pouvait plier bagage bien que le président Andrea Agnelli faisait passer le message suivant vendredi dernier après la déroute turinoise. « Parfois, vous les journalistes, vous publiez des choses... c'est un pilier de la Juve. Ce n'est pas sur un match qu'il faut tirer des enseignements sur la saison. Dans quelques semaines, nous repartirons de zéro, toujours avec de l'envie. Le choix final des joueurs ne dépend pas de moi, mais ils seront certainement toujours des joueurs de la Juve ». Le président Agnelli faisait en partie référence à l’article de France Football paru quelques jours plus tôt dans lequel il était stipulé que le Portugais avait cultivé des envies de départ à l’automne dernier ayant mal vécu le style de jeu prôné par la Juventus. Le PSG est ressorti de cet article dans lequel était souligné la volonté du joueur d’évoluer au Parc des princes dans un stade rempli de ses compatriotes portugais. Mais qu’en est-il vraiment de l’intérêt du PSG ?

Paris penserait bien à Cristiano Ronaldo…

Depuis le début de l’ère QSI, à savoir l’été 2011, le PSG aimerait rêver plus grand avec Cristiano Ronaldo ou encore Lionel Messi. Lors du mercato estival de 2012 et hivernal de 2013 les noms du Portugais et de l’Argentin ont été liés à Paris qui a finalement recruté Zlatan Ibrahimovic l’été et David Beckham l’hiver. Le dossier Cristiano Ronaldo est souvent revenu sur la table les années passant, sans qu’une opération puisse se concrétiser pour autant. Et si c’était pour cet été ? Foot Mercato a récemment révélé que Leonardo et Jorge Mendes discuteraient afin de savoir si ce dossier pouvait trouver une issue positive pour les deux parties. Une information plausible puisque le10sport.com vous a récemment révélé que Jorge Mendes, agent de Cristiano Ronaldo, se rapprochait particulièrement du directeur sportif du PSG. Le club de la capitale ferait même appel à des intermédiaires pour qu’un deal puisse aboutir entre le PSG et la Juventus. Cependant, tout repose sur Cristiano Ronaldo et sur sa volonté qui serait déjà bien prononcée.

… Mais la star de la Juventus ne compterait pas se précipiter