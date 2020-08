Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une opération colossale prend forme pour Dybala ?

Publié le 12 août 2020 à 12h30 par La rédaction

Alors qu’Andrea Pirlo vient de prendre ses fonctions en tant que nouvel entraîneur principal de la Juventus, l’avenir de Paulo Dybala semble plus que jamais remis en cause. Et une opération colossale serait en préparation au Real Madrid pour réussir à l’attirer…

Les choses bougent à la Juventus. Après l’éliminations en huitièmes de finale de Ligue des Champions face à l’OL, Maurizio Sarri a été remercié, et Andrea Pirlo a pris sa place. L’Italien préparerait une énorme révolution de son effectif, et si Khedira, Matuidi et Higuain sont logiquement annoncés sur le départ, le cas Paulo Dybala poserait énormément de questions. La Joya pourrait bien être de nouveau au cœur des différentes rumeurs de transfert, et l’international argentin serait actuellement sur les tablettes du Real Madrid…

Dybala sacrifié pour Ronaldo ?

Ainsi, d’après les dernières informations de la presse italienne, Paulo Dybala ne serait pas déclaré intransférable cet été. En effet, l’attaquant de poche de la Juventus, pourtant très apprécié par Andrea Pirlo, pourrait être sacrifié au profit de Cristiano Ronaldo, qui devrait tenir une place encore plus centrale à la Juve la saison prochaine. Une transaction à 100M€ pourrait convaincre les Bianconeri de lâcher leur joyau, alors que l’international argentin est toujours en pleines négociations pour prolonger son contrat du côté de la Juventus, et ce depuis des mois. Son avenir ne semble toujours pas gravé dans le marbre, et le Real Madrid préparerait actuellement une offre colossale pour tenter d’attirer la Joya au sein de l’effectif Merengue …

Un échange avec Isco envisagé ?