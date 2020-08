Mercato

Mercato - PSG : Leonardo ne lâcherait pas Koulibaly !

Publié le 12 août 2020 à 17h45 par La rédaction

Annoncé distancé dans le dossier Kalidou Koulibaly, Leonardo ne s’avouerait pas vaincu et pourrait repasser à l’action pour le défenseur de Naples.

La quête du successeur de Thiago Silva pour Leonardo s'avère plus difficile que prévu. Le défenseur brésilien s'apprête à quitter le PSG en fin de saison et son remplaçant n’a toujours pas été trouvé malgré les nombreuses pistes creusées par le directeur sportif du club parisien. Plusieurs joueurs seraient ciblés comme en Italie où Leonardo aurait des vues sur Kalidou Koulibaly. Le défenseur de Naples pourrait plier bagage mais le PSG ne serait pas en pole dans ce dossier aux dernières nouvelles à cause de la présence de certains cadors anglais comme Manchester City. Toutefois, la tendance pourrait s'inverser car le club parisien n’aurait pas dit son dernier mot.

L’agent de Kalidou Koulibaly va discuter avec le PSG !